Bandırma\'da FETÖ mahkumu hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan FETÖ mahkumu hayatını kaybetti.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Bandırma yapılanmasında görev aldığı suçlamasıyla 2020 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fahrettin İşgüder, kaldığı Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İşgüder, hayatını kaybetti.
Fahrettin İşgüder'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR
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