Bandırma'da FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bandırma'da FETÖ üyesi yakalandı

Bandırma\'da FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, terör örgütü üyesi olan 1 şüpheli düzenlenen başarılı operasyon sonucu yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıs, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet güçleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

28.02.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, terör örgütü üyesi olan 1 şüpheli düzenlenen başarılı operasyon sonucu yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı. İkamet adresinde yapılan operasyonel faaliyet sonucu yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarım aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, Terör, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 15:44:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement