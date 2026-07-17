Bandırma'da geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika
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Bandırma'da geri dönüşüm deposunda yangın

Bandırma\'da geri dönüşüm deposunda yangın
17.07.2026 18:11  Güncelleme: 18:26
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çiftlikteki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle diğer depolara sıçramadan söndürüldü. Plastik malzemelerin yanmasıyla yoğun duman oluştu, hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle diğer depolara sıçramadan söndürüldü.

Bandırma ilçesine bağlı Hıdırköy mevkisinde bir çiftlik içerisinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı işletmede yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Depoda bulunan plastik geri dönüşüm malzemelerinin yanması sonucu yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, muhtemel risklere karşı elektrik dağıtım şirketi ekipleri de bölgede enerji akışını kesti. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve 1 su ikmal tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve çok sayıda personel müdahale etti. Yol kenarında bulunan depoda başlayan yangının yan yana bulunan diğer üç depoya sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı.

Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir depoda hasar oluşurken, diğer depolara alevlerin sıçraması önlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Acil Durum, Balıkesir, Güvenlik, Bandırma, 3. Sayfa, Plastik, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika

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