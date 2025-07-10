Bandırma\'da Hastane Otoparkında Otomobil Yangını

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastane otoparkında park halinde bulunan otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halinde bulunan 16 KHT plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR