Bandırma\'da sağlık kuruluşunun yanında skandal manzara

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde özel bir hastanenin yanında oluşan çöp yığınları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bandırma Özel Royal Hastanesi önünde bulunan alanda 4 adet çöp konteynırı bulunmasına rağmen atıkların çevreye gelişi güzel yayıldığı görüldü. Etrafa saçılan çöplerin içeriği hakkında net bir bilgiye ulaşılamazken, bazı vatandaşlar tarafından sağlık kuruluşuna ait olabileceği iddia edilen atıkların da bulunduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma Belediyesi ekiplerinin bölgede çöp toplama çalışmalarında gecikme yaşadığı, özellikle sağlık kuruluşları çevresinde temizlik çalışmalarının daha sık yapılması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, hastaneye tedavi olmak için giden bir vatandaş, gördüğü manzara sonrası cep telefonu ile çöp yığınlarını kayda alarak tepkisini dile getirdi. Vatandaş, görüntü kaydı sırasında, "Evet burası Royal Hastanesi önü. Hastanede mi sıkıntı var, belediyede mi sıkıntı var buyurun. Bu milletin suçu ne, anlayan anlasın" ifadelerini kullandı.

Bir sağlık kurumunun hemen yanında oluşan bu görüntülerin çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerin acil önlem almasını istedi. - BALIKESİR