Bandırma'da hırsızlık şüphelisi çatı katında yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da hırsızlık şüphelisi çatı katında yakalandı

Bandırma\'da hırsızlık şüphelisi çatı katında yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Sunullah Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Titiz bir çalışma sonucunda hırsızlık zanlısı, yan binanın çatısında saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli üzerinde yapılan aramada çalıntı para ve banka kartları ele geçirildi. 28 yaşındaki şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

29.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:31
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Sunullah Mahallesi'nde, hırsız, polisin takibi sonucu çatı katında yakalandı.

Bir ikametten hırsızlık ihbarı üzerine, emniyet güçleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, titiz bir çalışma sonucunda hırsızlık zanlısını kısa süren bir takibin ardından yan binanın çatısında saklanırken yakaladı.

Yakalanan şüpheli üzerinde yapılan aramada, çalıntı para ve banka kartları ele geçirildi, F.T. olarak belirlenen 28 yaşındaki şüpheli, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli F.T(28) isimli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Banka, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da hırsızlık şüphelisi çatı katında yakalandı - Son Dakika

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