Bandırma\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bandırma'da operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada 170 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, kaçak tütün ve tütün mamulleri ile ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - BALIKESİR