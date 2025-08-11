Bandırma\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bandırma'da operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmada 170 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Yetkililer, kaçak tütün ve tütün mamulleri ile ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - BALIKESİR
