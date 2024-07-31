Bandırma'da Kapalı Otobüs Durakları Barınak Olarak Kullanılıyor

3.Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kapalı otobüs durakları sokakta kalan kişiler tarafından otel gibi kullanılıyor.

Geceyi otobüs durağında uyuyarak geçiren kişiler sabah erken saatte özellikle üniversite ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek isteyenler için endişe ve tedirginliğe sebep oluyor.

Kapalı otobüs duraklarının amacı, yolcuların hava şartlarından korunarak rahatça beklemelerini sağlamak olsa da bu durakların gece saatlerinde barınma amaçlı kullanılması, sabah işe veya okula giden vatandaşlar için huzursuzluk kaynağı haline geldi. Durakta uyuyan kişiler, durakta bekleyen yolcuların güvenlik endişelerini artırıyor ve bazı vatandaşlar, bu durumun bir an önce çözülmesini talep ediyor. Vatandaşlar, duraklarda güvenliğin artırılması ve bu sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor. - BALIKESİR