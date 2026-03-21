Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma'da Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

21.03.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde çıkan kavgada 26 yaşındaki Soner Çil hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.10 sıralarında Bandırma ilçesi Ordu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında yapılan denetim sonrası cadde üzerinde kavga çıktığı yönünde ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgayı ayırarak şahısları kontrol altına aldı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, kavganın yaşandığı noktaya yakın yol üzerinde bir erkek şahsın sırt üstü hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın Soner Çil (26) olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken, kavgaya karışan şahısların tespiti için kamera kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda araştırma sürüyor.

Soner Çil'ın cenazesi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de bir kadın dolmuşta doğum yaptı İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
Şanlıurfa’da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı Şanlıurfa'da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor

15:15
Liverpool’un maçı trafik kazası nedeniyle geç başlayacak
Liverpool'un maçı trafik kazası nedeniyle geç başlayacak
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:55
Şampiyonlar Ligi’ne 5 takım gönderecekler
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 15:41:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.