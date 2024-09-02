Bandırma'da Komşular Arasında Kanlı Kavga: Bir Kadın Bıçaklandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı apartmanda komşu olan 2 kadın arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Bandırma'ya bağlı Levent Mahallesi, Levent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda komşu olan 2 kadın arasında sözlü tartışma sonucu kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu S.T. (30) adlı kadın, komşusu G.Y.S. (28) adlı kadını bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan G.Y.S. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.Y.S. iki gün boyunca yoğum bakımda müşahede altında tutuldu. Sağlık durumu iyiye giden G.Y.S. ikinci günün ardından yoğun bakımdan alındı. G.Y.S'nin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Olayın ardından göz altına alınan S.T. ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR