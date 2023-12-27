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Bandırma'da oto yıkamacıda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bandırma'da oto yıkamacıda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir oto yıkamacıda iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçaklanmasına sebep oldu. Zanlı gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kişi ise hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bandırma\'da oto yıkamacıda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
27.12.2023 - 23:05,  Güncelleme: 23:05
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir oto yıkamacıda iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama işletmesinde, O.K ve İ.Ö (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.K. tartıştığı İ.Ö'yü göğsünden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edilirken zanlı O.K. olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Güvenlik, Ölüm, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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