Bandırma'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bandırma'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

07.06.2026 15:03
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Bandırma'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralı yok.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Vergi Dairesi yakınlarında 41 BU 131 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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