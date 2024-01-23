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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bandırma ilçesi Gönen Yolu Caddesi Korozman Kavşağı üzerinde meydana gelen kazada; Bursa istikametine giden D.Ö. idaresindeki 16 JBV 66 plakalı otomobil ile G. B. yönetimindeki 10 V 1897 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bandırma'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika