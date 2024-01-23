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Bandırma'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bandırma'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bandırma\'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
23.01.2024 - 09:34,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bandırma ilçesi Gönen Yolu Caddesi Korozman Kavşağı üzerinde meydana gelen kazada; Bursa istikametine giden D.Ö. idaresindeki 16 JBV 66 plakalı otomobil ile G. B. yönetimindeki 10 V 1897 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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