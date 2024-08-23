Bandırma\'da PKK-KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapma suçundan yakalama kararı bulunun 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi. - BALIKESİR