Bandırma'da Şahsın Üzerinden 102 Adet Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bandırma'da Şahsın Üzerinden 102 Adet Uyuşturucu Hap Çıktı

Bandırma\'da Şahsın Üzerinden 102 Adet Uyuşturucu Hap Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bekçilerin durumundan şüphelenerek üzerini aradığı şahıstan tam 102 adet uyuşturucu hap çıktı. Şahsın üzerinden ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine teslim edildi.

15.05.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bekçilerin durumundan şüphelenerek üzerini aradığı şahıstan tam 102 adet uyuşturucu hap çıktı.

Bandırma, 100. Yıl Mahallesi'nde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'n bağlı bekçiler tarafından durumundan şüphelenilen Ş.E. (23) isimli şahsa üst araması yapıldı. Ş.E.'nin üzerinden tam 102 adet uyuşturucu hap çıktı. Şahsın üzerinden ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.E. cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Şahsın Üzerinden 102 Adet Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
11:57 Bomba iddia Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:16:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da Şahsın Üzerinden 102 Adet Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement