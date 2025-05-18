Bandırma\'da Sel Felaketi: Cadde ve Sokaklar Sular Altında Kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, Eti Maden tarafından tahliye kapaklarının kapatılması sebebiyle bazı noktalarda ciddi sıkıntı yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede taşkınlara yol açtı. Su baskınlarının en yoğun yaşandığı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, trafik durma noktasına geldi. Bir belediye otobüsü de yolda mahsur kalarak sular altında kaldı.

Yağışın ardından kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışan vatandaşlar, sokak girişlerine bariyer kurarak suyun evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Öte yandan bazı inşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin de gönüllü olarak sahaya inerek yolların açılması ve suyun tahliyesi için çalışmalara destek verdiği görüldü.

Su baskınlarının nedenine ilişkin konuşan vatandaş Mustafa Özdemir, "Belediye ekiplerini aradık, gelmiyor. Millet parayla işçi tutuyor, kepçe kiralıyor. Eti Maden kapakları kapatınca burası göl oluyor. 2005'ten beri aynı sorunu yaşıyoruz. Şimdi açtılar, saniyede su çekildi. Sabahtan beri açsalardı bu yaşanmazdı. Hava üssünü su basıyor diye kapatıyorlar kapakları" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşlar, yaşanan sorunların çözülmesi için başta altyapı olmak üzere kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasını talep ediyor. - BALIKESİR