 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda aranan şahıslar yakalandı, yasak eşya bulunduranlar ve trafik kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması
27.01.2024 - 11:39,
Abone Ol

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve Umuma açık yerlerde gerçekleştirilen uygulamalar, 47 Ekip, 4 Tim Çevik Kuvvet, 149 Polis Memuru, 62 Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak üzere toplam 25 personelin katılımıyla yapıldı.

Uygulamalar neticesinde, 3250 şahıs sorgulanırken, silahla tehdit suçundan aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 3 şahıs, basit yaralama suçundan aranan 3 şahıs, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan 1 şahıs, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan aranan 1 şahıs, vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, yoklama kaçağı olarak aranan 12 şahıs yalalandı. Ayrıca göç idaresine mevcutlu olarak teslim edilecek 1 Azerbaycan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

67 adet umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda 7 işletmeye kapalı alanda tütün mamülleri tüketiminden, 4 işletmeye canlı müzik izni olmaksınız müzik yayını yapmaktan, 2 işletmeye mesul müdür belgesi bulunmadığından tutanak tanzim edildi.

Uygulamalar kapsamında toplam 592 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda 42 araca ceza uygulandı, toplam ceza miktarı ise 159.819 lira oldu. Ayrıca, 10 araç trafikten men edildi.

Uygulama ve aramalarda, 0,79 gram metanfetamin ile 3 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Bandırma, Narkotik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:48:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement