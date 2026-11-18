Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sopayla darbedildiği iddia edilen kedi, bir gözünü kaybetti.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'ndeki toplu konutlarda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, elindeki sopayla bir kediyi darbetti. Kedinin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, müdahale ederek hayvanı kurtardı. Ağır yaralanan kedinin veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde, gözünün kurtarılamayacak durumda olduğu belirlendi. Enfeksiyonun vücuda yayılmasını önlemek amacıyla kedinin hasar gören gözü alındı.

Yaşanan olay hayvanseverlerin tepkisine neden olurken, kediyi darbettiği öne sürülen kişinin tespit edilerek hakkında işlem yapılması istendi.