Bandırma'da Trafik Denetimleri Hızlandırıldı - Son Dakika
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Bandırma'da Trafik Denetimleri Hızlandırıldı

Bandırma\'da Trafik Denetimleri Hızlandırıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla denetimlerini hızlandırdı. Emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, alkol testi ve evrak kontrolleri yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca, trafiği tehlikeye sokan sürücülerin ehliyetlerine ve araçlarına el konuldu. Denetimlerin yaz sezonunda artarak devam edeceği ve yayaların güvenli ulaşımlarının sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

08.05.2024 10:55
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Balıkesir'de Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaya ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla denetimlerini hızlandırdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçilerin desteğiyle yapılan denetimlerde, Bandırma Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, alkol testi ve evrak kontrolleri yapıldı. Kuralları ihlal eden araç sürücüleri ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda trafiğe uygun olmayan araçlara para cezası kesildi. Ayrıca, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik ve bekçilerin desteğiyle alkol kontrolü uygulaması yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücülerin ehliyetlerine ve araçlarına el konuldu. Bandırma Trafik Denetleme Amirliği, bu tür denetimlerin yaz sezonunda artarak devam edeceğini ve aynı zamanda yayaların güvenle ulaşımlarını sağlayabilmeleri adına çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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