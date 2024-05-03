Bandırma'da trafik denetimlerinde çarpıcı veriler açıklandı - Son Dakika
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Bandırma'da trafik denetimlerinde çarpıcı veriler açıklandı

Bandırma\'da trafik denetimlerinde çarpıcı veriler açıklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde abart egzos, yüksek ses ve diğer ihlallerle ilgili çarpıcı veriler paylaşıldı. İlk 4 aylık dönemde 39 araca abart egzos, yüksek ses ve rahatsız edici müzik cihazlarından dolayı 557.532 lira ceza kesildi. Alkollü ve uyuşturucu madde kullanan 225 sürücüye ise 2.057.268 lira ceza uygulandı. Ayrıca, 1.759 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 5.517.840 lira ceza verildi.

03.05.2024 19:38
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliğince 2024 yılının ilk 4 ayında yapılan trafik denetimlerine dair veriler paylaşıldı.

Bandırma'da İlk dört aylık dönemde yapılan kontrollerde abart egzos, yüksek ses ve diğer ihlallerle ilgili çarpıcı veriler açıklandı. Bandırma Trafik Denetleme Büro Amirliğince 2024 yılı ilk 4 Aylık dönemde yapılan trafik denetimleri neticesinde; abart egzos, yüksek ses, rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 39 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu ve rahatını bozacak şekilde araç kullanan 680 sürücüye 557.532 lira cezai işlem uygulandı.

Alkollü ve uyuşturucu madde alarak araç kullanan 225 sürücüye 2.057.268 lira ceza kesildi.

5 bin 65 adet motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapılırken tespit edilen eksiklikler nedeniyle 1 bin 759 adet motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 5.517.840 lira cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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