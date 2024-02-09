Bandırma'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bandırma'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Bandırma\'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet üstündeki 2 kişi yaralandı. İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

09.02.2024 10:34
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet üstündeki 2 kişi yaralandı.

Bandırma'da, İsmet İnönü Caddesi'nin Ali Hikmet Paşa Caddesi'ne bağlandığı noktada trafik kazası meydana geldi. İ.E. hakimiyetindeki 10 AJA 088 plakalı otomobil ile D.A. hakimiyetindeki 10 ABJ 217 plakalı motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü D.A ve artçısı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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