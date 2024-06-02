Bandırma'da tren yolunda yürüyen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bandırma'da tren yolunda yürüyen kişi hayatını kaybetti

Bandırma\'da tren yolunda yürüyen kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tren yolunda yürüyen bir kişi, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden yetkililer, inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.06.2024 13:41
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tren yolu hattı üzerinde yürüyen bir kişi, lokomotifin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Bandırma-Balıkesir tren yolunda saat 08.40 sıralarında yürümekte olan H.G.'ye, Bandırma-Kuş Cenneti yönünde hareket halinde olan manevra lokomotifi çarptı.

Kazanın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine intikal etti. Olay yerinde yapılan incelemede, H.G.'nin cesedinin 17 Eylül Mahallesi'nden geçen tren yolu hattının 339. kilometresinin 800. metresinde, Kuş Cenneti yönüne doğru sağ tarafta bulunduğu tespit edildi.

Daha sonra 112 acil ekipleri H.G.'nin cesedini kaldırmak üzere olay yerine çağrıldı. Ölü muayene işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.G.'nin cesedi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.G.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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