Bandırma\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 290 gram metamfetamin, yaklaşık 3 kilogram sentetik ecza tozu (10 bin 156 adet sentetik hapa eş değer), 83 adet ecstasy hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. - BALIKESİR