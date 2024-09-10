Bandırma'da Ayakkabıda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bandırma'da Ayakkabıda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın ayakkabısında uyuşturucu madde ele geçirdi.

10.09.2024 21:42
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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: Ayakkabısından uyuşturucu madde çıktı

BALIKESİR - Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın ayakkabısında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde rutin uygulamalarına devam ederken, 24 yaşındaki G.Y.'nin davranışlarından şüphelendi. Yapılan aramada G.Y.'nin ayakkabısının özel bir bölmesine saklanmış 1.35 gram metamfetamin ve 0.30 gram bonzai bulundu.

G.Y. hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki operasyonlarını titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA

Bandırma, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Ayakkabıda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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