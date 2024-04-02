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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu ve Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu ve Asayiş Uygulaması

Bandırma\'da Uyuşturucu Operasyonu ve Asayiş Uygulaması

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, ticari takside ve şüpheli bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız silah bulunduran bir şahsa da adli işlem yapıldı. Trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise cezai işlem uygulanan araç sayısı ve trafikten men edilen araç sayısı açıklandı. Suçların azaltılması ve suçluların yakalanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.

02.04.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünce; Uyuşturucu ile mücadele ve asayişe müessir suçları önleme kapsamında uygulamalar devam ediyor.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri tarafından Sanayi Girişi ve Kızılay Kavşağı'nda yapılan uygulamada ticari taksi içerisinde bulunan M.K. ve H.K. isimli şahıslardan iki parça halinde toplamda daralı ağırlığı 3.60 gram esrar maddesi, şüpheli bir araçta yolcu konumunda bulunan S.Y. isimli şahıstan ise tek parça halinde daralı ağırlığı 2.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında TCK 191 kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca R.M.K. isimli şahsa ait Beretta marka 9 mm çapında tabancanın ruhsatının süresinin bitiminde yenilenmediği tespit edildi ve şüpheli şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefetten ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma ve taşıma suçundan adli işlem yapıldı.

Diğer yandan hakkında Bandırma Asliye Ceza ve İlamat Masası tarafından eziyet etme suçundan 1 Yıl 8 Ay aranması bulunan Samet C. isimli şahıs yakalandı.

Trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda toplam 50 araç sorgulanırken, 5 araca 66.089 TL cezai işlem uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.

Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Bandırma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu ve Asayiş Uygulaması - Son Dakika

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