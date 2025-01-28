Bandırma'da Yangın: 1 Ölü, 1 İtfaiye Eri Yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da Yangın: 1 Ölü, 1 İtfaiye Eri Yaralı

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Bandırma'da bir apartmanda çıkan yangında 58 yaşındaki Cengiz Arı hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri yaralandı.

28.01.2025 10:55
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Bandırma'da yangın faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybederken, yüksekten düşen bir itfaiye eri hastanelik oldu.

17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta bulunan bir apartmanda dün gece yangın çıktı. Apartmanın 4. katında başlayan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 2 araç ve 6 personelle müdahale etti.

Yangında, aynı apartmanda ikamet eden ve dumandan etkilendiği belirlenen 58 yaşındaki Cengiz Arı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Arı, hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangına müdahale sırasında 3. kattan düşerek yaralanan itfaiye eri Hüsnü Bozdağ ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Yangın: 1 Ölü, 1 İtfaiye Eri Yaralı - Son Dakika

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