Bandırma denetimli serbestlik çalışmaları yaz döneminde 21 noktaya ulaştı - Son Dakika
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Bandırma denetimli serbestlik çalışmaları yaz döneminde 21 noktaya ulaştı

Bandırma denetimli serbestlik çalışmaları yaz döneminde 21 noktaya ulaştı
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Balıkesir’in Bandırma ve Gönen ilçelerinde denetimli serbestlik kamu yararına çalışma programı kapsamında yaz döneminde 13 eğitim kurumu ile 8 kamu kurum ve kuruluşunda bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde denetimli serbestlik kamu yararına çalışma programı kapsamında yaz döneminde 13 eğitim kurumu ile 8 kamu kurum ve kuruluşunda bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bandırma ve Gönen'de okulların yaz tatiline girmesiyle başlatılan Denetimli Serbestlik Kamu Yararına Çalışma Programı Yaz Dönemi çalışmaları tamamlandı. İki ilçede yaz boyunca toplam 21 farklı kurum ve noktada çalışma yürütüldü.

Çalışmaların 13'ü eğitim kurumlarında, 8'i ise kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirildi. Eğitim kurumlarında boya, badana, tamirat, bina temizliği, bahçe ve çevre düzenlemeleri yapılırken, kamu kurumlarında bina temizliği, bahçe ve peyzaj düzenlemeleri ile bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Bazı kamu kurumlarında ise yeni hizmet yerlerine taşınma öncesi hazırlık çalışmaları yapıldı.

13 eğitim kurumunda çalışma gerçekleştirildi

Bandırma'da Odalar ve Borsalar Anaokulu, Eti Maden Ortaokulu, Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu, Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Lisesi, Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hürriyet İlkokulu, Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu ve Bandırma Öğretmenevi'nde çalışmalar yürütüldü.

Gönen'de ise Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Çanakçı İlkokulu ve Eczacı İzzet Akçicek İlkokulu'nda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

8 kamu kurumunda çalışma yapıldı

Bandırma'da eğitim kurumlarının yanı sıra Bandırma Adalet Sarayı, KYK Erkek Öğrenci Yurdu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Şehir Mezarlığı, İŞKUR, Milli Emlak Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Kütüphanesi'nde de çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda bina ve çevre temizliği, bahçe düzenlemesi, peyzaj çalışmaları, bakım ve onarım ile yeni hizmet alanlarına taşınma öncesi hazırlıklar yapıldı.

Final ziyareti Esnaf Sanatkarları Ortaokulu'nda yapıldı

Yaz dönemi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denetimli Serbestlik Kamu Yararına Çalışma Programı Yaz Dönemi Final Ziyareti, Esnaf Sanatkarları Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Final ziyaretine Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Deniz Özcan ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan katıldı. Yaz dönemi boyunca yürütülen çalışmalarla eğitim kurumları ile kamu hizmet alanlarında bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, Çevre, Gönen, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma denetimli serbestlik çalışmaları yaz döneminde 21 noktaya ulaştı - Son Dakika

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