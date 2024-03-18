Bandırma-Karacabey karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bandırma- Karacabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Karacabey karayolu Bandırma istikametinde Hayrettin Ekmekçi idaresindeki 10 ABP 267 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak şarampole girdi. Kamyonet tarlanın duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Hayrettin Ekmekçi yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Yıldız Ekmekçi (61) ise ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız Ekmekçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
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