Bandırma Kaymakamı Trafik Denetimlerine Katıldı

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı.
Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi.
Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı.
Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, "Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun" dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı. - BALIKESİR
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