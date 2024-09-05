Bandırma Yeni Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın - Son Dakika
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Bandırma Yeni Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, içerisinde dış cephe montalamasında kullanılan köpüklerin bulunduğu depoda çıkan yangın güçlükçe söndürüldü. Alevlere teslim olan depo kullanılamaz hale geldi.

05.09.2024 21:05  Güncelleme: 21:09
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Bandırma Yeni Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, içerisinde dış cephe montalamasında kullanılan köpüklerin bulunduğu depoda çıkan yangın güçlükçe söndürüldü. Alevlere teslim olan depo kullanılamaz hale geldi.

Bandırma, Yeni Sanayi Sitesi, 2101 Sokak'ta bulunan bir depoda yangın çıktı. İçerideki dış cephe mantolamasında kullanılan köpüklerin tutuşmasıyla büyüyen alevler kısa sürede bütün depoyu sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği tarafından müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınabildi. Depodaki Soğutma çalışmalarına ise bir süre daha devam edileceği öğrenildi. Çıkan yangından etkilenen kimse olmazken depoda büyük maddi hasar meydana geldi.

Diğer yandan plastik maddelerin tutuşması sonucu çevreye ağır bir koku yayıldığı öğrenildi. Meydana gelen yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bandırma Yeni Sanayi Sitesi\'nde korkutan yangın
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma Yeni Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın - Son Dakika

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