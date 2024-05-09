Bangladeş'te eğitim uçağı düştü, 1 pilot hayatını kaybetti

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Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Chittagong kentinde yerel saatle 10.30 sıralarında hava kuvvetlerine ait Yak-130 tipi eğitim uçağı düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, alev aldıktan sonra nehre düşen uçaktaki iki pilotun paraşütle atladığı, ancak pilotlardan birinin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer pilotun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Uçağın meydana gelen teknik arıza sonucu düştüğü bildirildi. - DAKKA