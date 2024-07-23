Bangladeş'teki protestolarda can kaybı 174'e yükseldi

3.Sayfa

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik devam eden protestolarda can kaybı 174'e yükseldi.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik 16 Temmuz'da patlak veren protestolarda can kaybı arttı. Bangladeş basınında yer alan haberlerde, can kaybının 174'e yükseldiği bildirildi. Protestolarda gözaltına alınanların sayısı 2 bin 500'ü aşarken, ülkede internet erişimi 5'inci günde de kısıtlandı.

Yüksek Mahkeme geri adım atmıştı

Geçtiğimiz ay 2018'de kaldırılan kamu sektöründe kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararını alan Yüksek Mahkeme, şiddet olaylarının ardından kamu sektöründeki kontenjanların çoğunu iptal etmiş, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 93'üne kotalar olmaksızın liyakate dayalı olarak alım yapılmasına hükmetmişti. Bangladeş Başsavcısı Amin Uddin yaptığı açıklamada, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 5'inin Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına, yüzde 2'sinin ise diğer gruplara ayrılmaya devam edeceğini belirtmişti. - DAKKA