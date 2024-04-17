Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi - Son Dakika
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Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi

Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi

Eskişehir'de özel bir bankanın şube müdürünün müşterilere ait 5 milyon 331 bin lirayı hesabına geçirdiği ve müşterilerden habersiz 40 milyonluk usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. Şube müdürü 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17.04.2024 16:06  Güncelleme: 16:09
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Eskişehir'de çalıştığı özel bir bankanın müşterilerine ait 5 milyon 331 bin lirayı hesabına geçirdiği gerekçesiyle yargılanan çalışan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası kararı çıktı.

40 MİLYONLUK USULSÜZ İŞLEM

Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Ayşe Pelin Ü., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından zimmetine para aktardığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Pelin Ü., 'Zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile tutuklu sanığın banka hesaplarında yapılan incelemede, 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği ve izinsiz şekilde müşterilerin hesaplarında toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma sürecinde Ayşe Pelin Ü.'nün, kendi hesaplarına aktardığı 5 milyon 331 bin 852 lirayı da çalıştığı bankaya geri ödediği öğrenildi.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 12 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ayşe Pelin Ü. hakkında son karar verildi. Mahkeme heyeti, Ayşe Pelin Ü.'nün tekrar tutuklanmasına karar vererek, 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Banka, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Sedat Bezmen: 8 yıl 9 ay sonra Ayşe tatile çıkacak :) 5 milyon 100 milyon olacak :) 65 7 Yanıtla Özgür Kiday: Paranın sahiplerine geri aktarıldığını yazmamışlar, mağdularlardan biride benim .. Paramızı geri aldık . 64 10 Hüseyin Saltalı: parayı geri ödedi yazıyor haberi gözünüzle okuyun 40 8 suna genç: 8 yıl 9 ay yatmayacak ki! 9 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl 6 ay yatar. Bu en fazla 1 sene 5 ay yatar çıkar! zaten bunu hesaplayarak vurgun yaptı! 30 4 Oğuz Özen: Bu nasıl adalet bumudur yani baklava çalan çocuğa 24 yıl bu kadına sekiz yıl ADALET ÖLMÜŞ Yazıklar olsun 9 1 huseyin ergun: Oğuz Malum ceza hukuku çok medeni italyadan ithal. Yani mal insandan daha değerli. Bizim öz, hukukumuzda cezası bu değil. Medeni hukukta işte bu. Çok medeni olduk... 2 0
  • kuzeyli baba: yapmayan varmı ki 33 12 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: sonra derler ki Ayşe Pelin'in suçu ne;) 29 5 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: Bu haberle alaksı yok ama esenyurt devlet hastanesinin karşısında çok büyük bir yangın var 22 3 Yanıtla
  • Murat Sarıal: 40 MİLYONU GÖTÜR 8 YIL CEZA AL, BU CEZANIN 3/2 Nİ YANİ 5.5 SENE YAT ÇIK. EY BANKADA ÇALIŞANLAR, 5.5 YIL HAPİS YATMAK İÇİN 40 MİLYON CUKKALAMAYA DEGMEZMİ. 11 9 Yanıtla
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