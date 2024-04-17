Eskişehir'de çalıştığı özel bir bankanın müşterilerine ait 5 milyon 331 bin lirayı hesabına geçirdiği gerekçesiyle yargılanan çalışan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası kararı çıktı.
Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Ayşe Pelin Ü., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından zimmetine para aktardığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Pelin Ü., 'Zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile tutuklu sanığın banka hesaplarında yapılan incelemede, 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği ve izinsiz şekilde müşterilerin hesaplarında toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma sürecinde Ayşe Pelin Ü.'nün, kendi hesaplarına aktardığı 5 milyon 331 bin 852 lirayı da çalıştığı bankaya geri ödediği öğrenildi.
Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 12 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ayşe Pelin Ü. hakkında son karar verildi. Mahkeme heyeti, Ayşe Pelin Ü.'nün tekrar tutuklanmasına karar vererek, 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi - Son Dakika
Mardin'in Artuklu ilçesinde Kabala köyünde yapılan petrol arama çalışmaları sırasında bir işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan işçi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (15)