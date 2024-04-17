Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi

Sedat Bezmen:

8 yıl 9 ay sonra Ayşe tatile çıkacak :) 5 milyon 100 milyon olacak :)

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Özgür Kiday: Paranın sahiplerine geri aktarıldığını yazmamışlar, mağdularlardan biride benim .. Paramızı geri aldık . 64 10

Hüseyin Saltalı: parayı geri ödedi yazıyor haberi gözünüzle okuyun 40 8

suna genç: 8 yıl 9 ay yatmayacak ki! 9 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl 6 ay yatar. Bu en fazla 1 sene 5 ay yatar çıkar! zaten bunu hesaplayarak vurgun yaptı! 30 4

Oğuz Özen: Bu nasıl adalet bumudur yani baklava çalan çocuğa 24 yıl bu kadına sekiz yıl ADALET ÖLMÜŞ Yazıklar olsun 9 1