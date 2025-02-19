Banka Çalışanı Yaşlıları Dolandırdı

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Banka çalışanı yaşlıların maaşlarını eksik ödedi

Bankanın gişe memuru 400'den fazla kişiyi 500 bin liranın üzerinde zarara uğrattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ziraat Bankasının bir şubesinde gişe memuru olarak çalışan A.E.'nin, maaş veya parasını çekmek isteyen 400'ü aşkın yaşlı ve engelliyi 500 bin liradan fazla zarara uğrattığı ortaya çıktı. Yardım etme bahanesiyle yakın ilişki kurduğu kişilerin alacaklarını eksik ödeyen A.E.'den şüphelenen bir kişinin şikayetiyle başlayan soruşturmayla gözaltına alınan A.E., adliyeye sevk edildi.

İlçede Ziraat Bankasının şubesinde gişe memuru olarak çalışan A.E.'nin eksik ücret yatırdığından şüphelenen bir vatandaş durumu önce banka yetkililerine bildirdi. Güvenlik kamerası incelemelerinde söz konusu personelin ücretleri eksik ödediği, dekontları da müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine banka müfettiş çağırdı. Müfettiş incelemesiyle mağdur edilen kişilerin 400'den fazla olduğu ortaya çıkınca Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Bankaya gelen yaşlı ve engellilere çay ikram etme, sıra almadan işlem yapma gibi yakın ilişkiler kurduğu öne sürülen A.E.'nin, işlemlerde müşterilerin alacaklarını eksik ödediği tespit edildi. Şüphelinin bu yolla müşterileri 500 bin lira zarara uğrattığı öğrenildi.

Mağdur olan çok sayıda kişinin ifadelerine başvuruldu. A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Bankanın ise söz konusu paraların mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle hedef alınan yaşlılar ve engellilerin maaş veya diğer alacaklarını teslim alırken kontrol etmeleri, imza atarken de dekontlardaki rakamlarla teslim edilen paraları karşılaştırmalarını istedi.