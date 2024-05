Banka Müdürü Seçil Erzan\'ın Yargılanması Devam Ediyor

3.Sayfa

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Öte yandan duruşmada tanık olarak dinlenen Seçil Erzan'ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, "Seçil bana çok zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, yakın akrabalarının tefeciler tarafından rahatsız edildiğini, bu paraları aldığını ancak veremediğini anlattı" dedi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in de bulunduğu bazı müştekiler de taraf avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada bazı müşteki avukatları, 'bankacılık zimmeti' yönünden dosyada görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Sanıklar Atilla Yörük ile Seçil Erzan'ın avukatı ise müvekkillerinin dosyalarının ayrılmasını talep etti. Mahkeme, bu 2 talebin de reddine hükmederek duruşmaya devam etti.

"Seçil Erzan'ın annesine birkaç kere doktor olarak bakmıştım"

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Deniz Güzel, sanık Erzan'ın 2022'de kendisini arayarak bahsedilen fona dahil etmek istediğini söyleyerek, "Ben güven ilişkisi olduğu için 125 bin doları Erzan'ın söylemesiyle sanık Nazlı Can'a gönderdim. Ben bir doktorum. Seçil Erzan'ın annesine birkaç kere doktor olarak bakmıştım. Annesinin bazı sağlık problemleriyle ilgili özel olarak da görüşürdüm. Erzan'a başarılı bir bankacı olduğunu düşündüğüm için güvendim. Erzan'ın annesi bana hasta olarak geldiğinde birkaç kez Nazlı Can da eşlik etmişti ve Erzan'ın akrabası olduğunu söylemişti. Seçil Erzan, Nazlı Can ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı bana 'fonu başlattık hayırlı olsun' şeklinde yazıp göndermişti. Gönderme amaçları herhalde içim rahat etsin diye. Parayı tamamen tanımadığım bir insan olsaydı göndermezdim. Seçil Erzan'ın sözüne inandım" dedi.

"Yurt dışına kaçacak engel olun dedi"

Seçil Erzan'ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin de duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde, "7 Nisan günü İnci Çeviker isimli kişinin Seçil Erzan'a ulaşmak istediğine ama ulaşamadığına ilişkin bir telefon aldım. Aynı zamanda bazı futbolcuların da Erzan'a ulaşamadıklarına ilişkin bilgi de aldım. İnci Hanım ile görüştüğümde '10 yıllık arkadaşım tarafında sırtımdan bıçaklandım' demişti, önce onu sakinleştirdim. Olayın ne olduğunu sordum, Seçil Erzan'a paralar verdiğini ancak kendisini oyaladığını söyledi ve 'yurt dışına kaçacak engel olun' dedi. İnci Hanım'ı dinledik, notlar aldık. Ben yöneticilerimizden Tanju Kaya'yı aradım. Şubeye gittiğimde alt katta Volkan Bahçekapılı ile karşılaştım. Ona 'bir sıkıntı mı var' diye sorunca 'yanlış anlaşılmasın, Seçil ile bir şikayetimiz yok, biz evrakları teyit ettirmek için geldik' dedi. Kolay gelsin deyip üst kata çıktım" dedi.

"Arda Turan, 'bende Seçil'in telefon numarası var, size verebilirim' dedi"

İfadesine devam eden tanık Tekin, "7 Nisan gecesi Genel Müdürümüz Hakan Ateş'ten bir telefon aldık. Fatih Terim'in sabah 10.00 gibi geleceğini ve toplantı olacağını söyledi. Sabah 10'da genel müdürlüğe gittik. Fatih Terim, yanında Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikteydi. Görüşme yaptık, Arda Turan, Erzan'a paralar verdiğini ama geri alamadığını söyledi. Biz Seçil Erzan ile görüşemediğimizi söylediğimizde Arda Turan, 'Bende Seçil'in telefon numarası var, size verebilirim' dedi. Fatih hoca, 'Seçil benim kızım gibidir' demişti. Toplantının ardından Fatih Terim ile diğer futbolcular gittiler, biz çalışmalarımıza devam ettik. Turan'ın verdiği numarayı aradım açan olmadı, sonra Seçil beni aradı. Perişan halde ağlıyordu. Çok utandığını, korktuğunu ve üzgün olduğunu söyledi. Ne yapabileceğimi sordum görüşmek istediğini söyledi. Şoförümle birlikte attığı konuma gittim. Çorlu'da bir site içerisinde kapının dışında Seçil Erzan beni karşıladı. Çok perişan haldeydi. Seçil bana çok zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, yakın akrabalarının tefeciler tarafından rahatsız edildiğini, bu paraları aldığını ancak veremediğini anlattı. 3 saat kadar orada kaldım" şeklinde konuştu.

"Muhtemelen Mehmet Aydoğdu'nun haberler çıktıktan sonra bilgisi olmuştur"

Görüşmelerinde Seçil Erzan'ın rızası olmadan izinsiz hiçbir şey yapmadığını belirten tanık Tekin, "Bizdeki tüm para alışverişleri ve nakit alışverişler kameralarla izlenen operasyon alanında olur. Bu fon mevzusunu ben ilk kez İnci Çeviker'den duydum. Sonra Tanju Kaya'ya ilettim. Muhtemelen Mehmet Aydoğdu'nun haberler çıktıktan sonra bilgisi olmuştur. Şubede herhangi bir tartaklama olayı olsaydı, çalışanlarımız oradaysa bunu görmemesi ve de müdahale etmemesi mümkün değildir. Orada değillerse bilemem" ifadelerini kullandı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, UYAP sisteminde bakım çalışması olduğu gerekçesiyle tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 29 Mayıs tarihine erteledi. - İSTANBUL