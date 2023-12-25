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Baraja düşüp kaybolan gencin arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika
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Baraja düşüp kaybolan gencin arama çalışmaları tekrar başladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık tutmak için baraja giren bir genç gölete düşüp kaybolmuştu. Arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. AFAD, UMKE ve Kahramanmaraş İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, bot ve dron yardımıyla kaybolan genci bulmaya çalışıyor.

Baraja düşüp kaybolan gencin arama çalışmaları tekrar başladı
25.12.2023 - 20:03,  Güncelleme: 20:08
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Baraja düşüp kaybolan gencin arama çalışmaları tekrar başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta baraja düşen ve gölette kaybolan genci arama çalışmaları sabah saatlerine yeniden başladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesinde dün akşam saatlerinde balık tutmak için baraja giren 3 kişiden biri gölete düşüp kaybolmuştu. AFAD, UMKE ve Kahramanmaraş İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda barajın bazı alanlarında aramalar yoğunlaştırıldı.

Gruplar halinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bot ve dron yardımıyla kaybolan genci bulmaya çalışıyor. Baraj göletinin çok yosunlu ve akıntılı olmasından dolayı ekiplerin herhangi bir tehlike yaşamaması için dün çalışmalara ara verilmişti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Baraja düşüp kaybolan gencin arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika


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