Barajda Ördek Avı Faciası - Son Dakika
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Barajda Ördek Avı Faciası

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Malkara'da ördek almak için suya giren adam akıntıya kapılıp hayatını kaybetti.

21.11.2024 13:43
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Vurduğu ördeği almak için baraja giren şahıs ölüme yürüdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, Karaiğdemir Barajına ördek avına giden iki arkadaştan biri vurduğu ördeği almak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, İlçeye bağlı Karaiğdemir barajı Kozyörük mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Veli Ayaz ve A.Y.D. baraja ördek avına gitti. Sabah saatlerinde ava giden iki arkadaştan biri olan Veli Ayaz vurduğu ördeği almak için suya girdi. Daha sonra sudan çıkmaması üzerine A.Y.D. 112 ekiplerine haber verdi.

Kurbağa adamlar çıkardı

Haber verilmesi üzerine olay yerine Malkara İtfaiye ekipleri, Ambulans, AFAD, Jandarma, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç timleri sevk edildi.

Karaiğdemir Barajı'nda yaklaşık 5 saatlik aramanın ardından Veli Ayaz'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Malkara Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Barajda Ördek Avı Faciası
Kaynak: İHA

Güvenlik, Tekirdağ, Malkara, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Kaza, Olay, Doğa, Son Dakika

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