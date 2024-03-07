Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu

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Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili "Hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım" diyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheliler açısından suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

"DİZİ NEDEDİYLE GÜNDEM OLDUĞU İÇİN PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR"

Avukatı şikayet dilekçesinde, Kılıç'ın sinema ve dizi oyuncusu olduğunu, dizi nedeniyle gündem olduğu için geçmişte Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol'un tarafları olduğu dava ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandığını belirtti. Dilekçede, Gamze Özçelik'in Gökhan Demirkol tarafından tecavüze uğrarken videoyu çeken kişinin Barış Kılıç olduğu yönünde hedef alan paylaşımlardan bahsedildi.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARDA SUÇUN YASAL UNSURU OLUŞMADIĞI KARARI

Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde; sosyal medya kullanıcısı olan şüphelilerin medyada yer alan haber içeriklerinden bahsettikleri, bu haberlerin halen gazetenin internet sayfasında durduğu, haberlerin yayından kaldırılmasına yönelik bir karar alınmadığı, bir kadına tecavüz olayı ile ilgili medyada çıkan haberlere itibar ederek bununla yorum yapan şüpheliler açısından atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.