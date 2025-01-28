İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.
Halk TV binası önüne gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Pehlivan'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Pehlivan'ın gözaltı kararının tebliğ edilmesi sonrası ekiplerle birlikte Vatan Emniyet'e götürülmek üzere yola çıktığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Barış Pehlivan'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (24)