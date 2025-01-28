Barış Pehlivan'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Barış Pehlivan'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

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Gazeteci Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

28.01.2025 19:43
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Halk TV binası önüne gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Pehlivan'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Pehlivan'ın gözaltı kararının tebliğ edilmesi sonrası ekiplerle birlikte Vatan Emniyet'e götürülmek üzere yola çıktığı görüldü.

Barış Pehlivan\'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Barış Pehlivan, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Barış Pehlivan'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Turgay Kayaoğlu:
    Devlet baba temizliğe başladı pırıl pırıl olacak ülkemiz 1178 1031 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Turgay karinuiskim 4 53
  • Sedat Gün:
    Artistliğe bak bal gibi biliyor neden alındığını.. 886 559 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Sedat karinuiskim 4 51
  • Hasan Yılmaz:
    uğursuz uğurun encikleri bunlar.. 659 397 Yanıtla
  • Kemsl:
    oda tv,sözcü bunlar teror hücre evi gibi zaten.tuttugunu alabilirsin 668 180 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    kimse kimseyi izinsiz dinleyemezken sen kimsin..! Devlet gerekeni yapar...! 494 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Şovmenlik diz boyu 335 59 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haydi bree pehlivan 33 279 Yanıtla
  • Abdürrahim Ceyhan:
    işiniz gücünüz reklam su reklama çalıştırdığınız kafayı ülkeyi kalkındırmaya kullansanizya 228 41 Yanıtla
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SON DAKİKA: Barış Pehlivan'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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