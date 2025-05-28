Barışma Teklifi Kanlı Bitti - Son Dakika
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Barışma Teklifi Kanlı Bitti

28.05.2025 23:42
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Uzaklaştırma kararı bulunan Necdet Tilif, eşi tarafından bıçaklandı. Z.T. tutuklandı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, barışma çağrısıyla gittiği evde eşi tarafından defalarca bıçaklandı

Sosyal medyada başlayıp hurda araçta tek başına devam eden aşk kanlı bitti

Necdet Tilif:

"Evde içtiğim çayın ardından ağır bir uyku bastırdı, bıçak darbesiyle uyandım"

"Bu kadar öfkeyi nasıl biriktirdin"

ANTALYA - Eşi tarafından hakkında alınan uzaklaştırma kararları nedeniyle aylarca hurda aracında yaşamak zorunda kalan 62 yaşındaki Necdet Tilif, barışma teklifiyle çağrıldığı evde tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Tilif, "Bu kadar nefreti nasıl biriktirdin?" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 25 Mayıs Pazar gecesi meydana gelen olayda, 62 yaşındaki emekli Necdet Tilif, eşinin barışma çağrısıyla gittiği evde defalarca bıçaklandı. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Tilif, iddiaya göre aynı gün öğle saatlerinde eşi Z.T.'nin barışma teklifi üzerine eve döndü.

Akşam saatlerinde, birlikte çay içtikten kısa bir süre sonra uyumaya hazırlanan Necdet Tilif, iddiasına göre uykudayken eşi tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı. Kanlar içinde apartman koridoruna çıkan Tilif, yardım çığlıkları attı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tilif tedavisinin ardından taburcu edildi, eşi Z.T. ise tutuklandı.

"Beni keseceği bıçakları ben bileylemiştim"

Saldırı öncesi yaşananları anlatan Necdet Tilif, eşinin kendisine iki bıçak verdiğini belirterek "Çayı içmeden iki bıçak getirdi. 'Bu domatesi, soğanı kesmiyor, şunları bir çarkla, keskinlet" dedi. Ben de bıçakları çarkladım. Kırmızı saplı bıçakla saldırdı. Sanırım polis o bıçağı aldı, delil sayıldı. Beni keseceği, doğrayacağı bıçakları bana çarklattı" dedi.

"Çaydan sonra gözümü açamıyordum, sonra bıçak darbesiyle uyandım"

Tilif, yemek yiyip duş almasının ardından içtiği çaydan sonra kendisini yoğun bir uyku halinin bastığını aktararak, şu ifadelere yer verdi: "Banyomu yaptım, çamaşırları makineye attı. Çay içtik. Gitmek istedim ama 'Kal, yorgunsun' dedi. Kapıyı içeriden kilitledi. Anahtarı ben aldım ama yine de gitmedim. Çaydan sonra üzerime öyle bir uyku çöktü ki… Sanki çayıma bir şey katılmış gibi. Gözümü açamıyordum. Uzandım, ne kadar geçti bilmiyorum. Bıçak darbesiyle uyandım."

"Kaçmaya çalıştım, sırtımdan sapladı"

Saldırının ardından kaçmak istediğini ancak eşi tarafından durmaksızın bıçaklandığını söyleyen Tilif, şöyle devam etti: "Peş peşe bıçak, peş peşe bıçak… Dışarıya kaçmak istiyorum. Sırtımdan vuruyor bıçağı. Bu kadar nefreti nasıl biriktirdin? Ne istedin benden? Marketini görüyordum, pazarını görüyordum. Teneke kutu toplayıp, satıp parasını getiriyordum. Hiç renk vermedi. Tasarlamış, her şeyi planlamış" dedi.

"Koridor kan revandı, yardım edin diye kapılara vurdum"

Saldırıdan sonra ikinci kata indiğini, yardım istemek için komşuların kapılarına vurduğunu belirten Tilif, "Koridor kan revan olmuş. Yardım edin, imdat diye bağırdım. Dışarı attım kendimi, meydanda bayılmışım. Uyandığımda hastanedeydim" dedi.

"Aylarca hurda araçta yaşadım, yazıhanede kalıyordum"

Uzaklaştırma kararları nedeniyle aylarca evine giremeyen Tilif, kış aylarını hurda haldeki eski bir araçta geçirdi. Soğuk havalarda yorgan ve battaniyeyle ısınmaya çalışan emekli adam, geçimini ise teneke ve ikinci el giysi toplayarak sağlıyordu. Trafik kazası sonrası aracı da kullanılamaz hale gelince barınacak yeri kalmayan Tilif, bir arkadaşının yazıhanesinde yaşamaya başladı. Olay günü de orada olduğunu öne süren Tilif, "Arkadaşım yazıhanesini bana açtı, orada kalıyordum. Pazar günü geldi, barışmak istediğini söyledi. Ben de inandım" dedi.

"Evde hizmet varmış, ama nereye başvuracağımı bilmiyorum"

Tedaviden sonra taburcu edilen Tilif, fiziksel rahatsızlıklarının devam ettiğini, özellikle ellerini kullanmakta güçlük çektiğini söyledi. Kamudan evde sağlık hizmeti talebinde bulunmak istediğini ancak nasıl yapılacağını bilmediğini belirten Tilif, "Yaralarım hala sızlıyor. Evde sağlık hizmeti varmış. Eve gelip pansuman yapıyorlarmış. Ama nereye başvuracağımı bilmiyorum. Yemek yapamıyorum, parmaklarımı oynatamıyorum" şeklinde konuştu.

"Selamımı iletin dedim, ben buyum"

Saldırı sonrası eşinin kızının ve oğlunun evi temizlemek için geldiğini belirten Tilif, kızının temizlik sırasında gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

"Davalarım zaten açıktı, bu kez geri dönüş yok"

Tilif, saldırıdan önce açtığı boşanma, tapu iptal ve maddi-manevi tazminat davalarının sürdüğünü belirterek, artık hiçbir geri adım atmayacağını söyledi. Tilif, "Canıma kastettikten sonra hukuken son kuruşuna kadar talep edeceğim. Evi satacağım, arabamı yaptıracağım. İngiliz karavanı alacağım. Mobil gezeceğim" dedi.

Z.T. tutuklandı, soruşturma sürüyor

Olay sonrası gözaltına alınan Z.T., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Barışma Teklifi Kanlı Bitti - Son Dakika

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