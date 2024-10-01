Baro Başkanı ile güvenlik arasında arbede

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Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, adliyeye girerken X-ray cihazına çantasını koymak istememesi nedeniyle güvenlik görevlileriyle kavga etti. Adliye polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından taraflar sakinleştirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nce, 2025 CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamanın ardından İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, çantasını X-ray cihazına koymadan adliyeye girmek istedi. Bunun üzerine adliyenin güvenlik görevlilerince Saraç'a çantasını cihaza koyması için uyarıda bulunuldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Baro Başkanı Filiz Saraç ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedenin ardından adliye polisi ve güvenlik görevlilerinin tarafları sakinleştirmesiyle gerginlik sona erdi. Bir kadın güvenlik görevlisi, arbede sırasında yere düşmesi nedeniyle tekerlekli sandalye ile adliyenin Atrium alanından uzaklaştırıldı. - İSTANBUL