Baro Başkanı ile güvenlik arasında arbede - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Baro Başkanı ile güvenlik arasında arbede

Baro Başkanı ile güvenlik arasında arbede

İstanbul Barosu Başkanı Saraç, X-ray cihazına çantasını koymak istemeyince güvenlik görevlileriyle kavga etti.

01.10.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, adliyeye girerken X-ray cihazına çantasını koymak istememesi nedeniyle güvenlik görevlileriyle kavga etti. Adliye polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından taraflar sakinleştirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nce, 2025 CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamanın ardından İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, çantasını X-ray cihazına koymadan adliyeye girmek istedi. Bunun üzerine adliyenin güvenlik görevlilerince Saraç'a çantasını cihaza koyması için uyarıda bulunuldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Baro Başkanı Filiz Saraç ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedenin ardından adliye polisi ve güvenlik görevlilerinin tarafları sakinleştirmesiyle gerginlik sona erdi. Bir kadın güvenlik görevlisi, arbede sırasında yere düşmesi nedeniyle tekerlekli sandalye ile adliyenin Atrium alanından uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Barosu, Filiz Saraç, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baro Başkanı ile güvenlik arasında arbede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı.
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
02:16 ABD üssüne saldırı Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı
00:21 Koca dehşeti Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı
23:33 Penaltı mı, değil mi Beşiktaş’ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti
23:24 Sokak ortasında iğrenç hareket Herkesin içinde kendini tatmin etti Sokak ortasında iğrenç hareket! Herkesin içinde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 19:57:10. #1.13#
SON DAKİKA: Baro Başkanı ile güvenlik arasında arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement