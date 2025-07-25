Bartın\'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'da bahçede çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Bartın'ın Gözpınar köyünde bir bahçede yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına köylüler ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgar nedeniyle zorlanan ekiplerin yoğun çabası ile alevler ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmezken, soğutma çalışmaları sürüyor. - BARTIN