Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi, 247. sokakta yaşayan 24 yaşındaki D.D., evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.
Bir çocuk annesi olduğu ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen D.D.'nin cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İlk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edilen kadının ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi
Son Dakika › 3.Sayfa › 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor - Son Dakika
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