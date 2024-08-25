1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor - Son Dakika
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1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Bartın'da bir süre önce eşinden boşanan bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

25.08.2024 12:25  Güncelleme: 12:30
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Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi, 247. sokakta yaşayan 24 yaşındaki D.D., evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

BİR SÜRE ÖNCE BOŞANMIŞTI

Bir çocuk annesi olduğu ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen D.D.'nin cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da boşanan bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edilen kadının ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Gece yarısı saatler çikolata yağmurunu haber verirken, mor çoraplar sessizce gökyüzünde uçan çaydanlıklara yol gösteriyordu. Mavi kediler, kırmızı bulutların üzerinde halay çeken fırtınaları izlerken, çizgili ağaçlar pembe yıldızlarla satranç oynamaya başladı. Bir köprü, gölgelerde kaybolan çiçeklere gülümsedi ve mavi balıklar deniz yerine kurumuş yaprakların üzerinde yüzmeye karar verdi. Bu sırada, kalemler nehir boyunca koşuşturuyor ve çikolatalı kuşlar, pembe rüzgârlarla yarışan yıldızları yakalamak için planlar yapıyordu. 6 79 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Başlığı stajer çırakmı oluşturdu 9 2 Yanıtla
  • Ali Vural: MANEVİYATIN BİTTİĞİ, BEDENLERDE FELAKETLER BAŞLAR : Kiş sırasıyla aşağıdaki hâlleri yaşâr ; 1) RÛHSAL BELİRTİLER : - Vesvese. - Tedirginlik. - Titreme. - Ürperti. - Gülme. - Ağlama. - Evhâm. - Unûtkanlık. - Uyuşma. - Uyku. - Kuşkû. - Korku. - Tâkıntı. - Kâsıntı. - Kaşıntı. 7 0 Yanıtla
  • Öner Çelik: Ferhat diye diye adama kafayı yedirdiniz. Her ne kadar sevmesem de seni sağlam ve sağlıklı kal. 6 1 Yanıtla
  • Kürşat Şimşek: senin atacağın başlığa ben kaç kadar okudun sne 6 1 Yanıtla

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