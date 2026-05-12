Bartın\'da Cansız Bedeni Bulundu

BARTIN (İHA) – Bartın'da ırmak kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkeze bağlı Gölbucağı Mahallesi'nde Bartın Irmağı kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hakan Aydın olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre Aydın'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Aydın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN