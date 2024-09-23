Bartın\'da Çatı Yangını: Jandarma Yaşlı Kadını Kurtardı

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Çatı yangını paniğe neden oldu

Dumanı görünce yardıma koşan jandarmalar, evde mahsur kalan yaşlı kadını ve 2 kediyi kurtardı

BARTIN - Bartın'ın ulus ilçesinde 3 katlı bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı görünce yardıma koşan jandarma ekipleri, binada mahsur kalan bir yaşlı kadını ve 2 kediyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Ulus ilçesine bağlı Mezgeler Mahallesi'nde Ulus Devlet Hastanesi ve Ulus Jandarma Karakolu yakınlarındaki Hasan Can'a ait 3 katlı betonarme evin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede alevler etrafı sararken, küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Binanın ikinci katında oturan ve patlama sesleri üzerine yangını fark eden 72 yaşındaki Gülsüm Artar, evin penceresine çıkarak yardım istedi. Duman nedeniyle evden çıkamayan Gülsüm Artar ve Hasan Can'a ait dairede mahsur kalan 2 kedi, dumanları görünce yardıma koşan jandarmalar tarafından kurtarıldı. kapıları tek tek çalan jandarmalar, yardım talebi üzerine Gülsüm Artar'ın evinin kapısını kırarak, içeri girdi. Ekipler kısa sürede yaşlı kadını evden dışarı çıkarmayı başardı. Çatıyı kısa sürede saran alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Yangın esnasında dışarıda olduğunu belirten ev sahibi Hasan Can, "Yangın esnasında evin çevresindeydim. Etrafı gezerken, sesleri duydum, dumanları gördüm. Hemen muhtara gittim itfaiyeden yardım istedik. Neden çıkmış bilmiyoruz. Çatıda başlamış alevler dedi.

Yangında jandarma ekiplerinin kurtardığı Gülsüm Artar ise, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yatıyordum, 2 sefer üst üste patlama oldu. Bakındım, dumanları gördüm. Salona çıktım dumanlar yükseldi Balkona çıktım, aşağıya bir şeyler atıyorlar, düşüyorlar. Hemen ev sahibi aklıma geldi, yandı zannettim. Çünkü bir süredir çatı tamiri ile uğraşıyordu. Sonra öğrendim o da evde değilmiş. Hemen pencereye çıktım, imdat diye bağırdım. Bu sırada askerler, geliyoruz dediler. Jandarmalar geldi, kurtardı beni. Jandarma kapıya tekme vurunca açıldı. Hadi çıkalım dediler, telefonumu aldım, televizyonun fişini kapattım. İçerisinde banka kartımın olduğu çantamı aldım, asker montumu da alıverdi. Bacaklarım titremeye başladı."

Öte yandan kesin nedeni bilinmeyen yangının çatıdaki bacadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.