Karlı yolda çöp kamyonu geriye kaydı, işçi yaralandı

BARTIN (İHA) – Bartın'da belediyeye ait çöp kamyonunun karlı yolda kayması sonucu araç ile toprak zemin arasında sıkışan işçi yaralandı.

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı yapılan uyarıların sürdüğü sabah saatlerinde, Ağdacı Mahallesi'nde belediyeye ait çöp kamyonu kontrolden çıkarak geriye doğru kaydı. Kamyonun arkasındaki belediye işçisi, kayarak toprak zemine çarpan araç ile toprak zemin arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri ile belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Kamyon ile toprak zemin arasında sıkışan 45 yaşındaki belediye işçisi Gökhan Akgün, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yapılan ilk kontrollerde bacağından yaralandığı belirlenen Akgün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.