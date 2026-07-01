Sıcaklığın 41 dereceye çıktığı Bartın'da basınçlı su ile yapılan gösteri ilgi gördü - Son Dakika
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Sıcaklığın 41 dereceye çıktığı Bartın'da basınçlı su ile yapılan gösteri ilgi gördü

Sıcaklığın 41 dereceye çıktığı Bartın\'da basınçlı su ile yapılan gösteri ilgi gördü
01.07.2026 15:28  Güncelleme: 15:36
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında römorkörlerin su şovu ve tekne turu düzenlendi. Vali Arslan, denizlerdeki egemenliğin önemini vurguladı.

Bartın'da gerçekleştirilen Denizcilik Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu. Aşırı sıcakların etkili olduğu kentte, römorkörlerin su ile yaptığı şov ilgi gördü.

Hissedilen sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı Bartın'daki 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, tarihi, doğası ve denizi ile turistlerin ilgi gösterdiği Amasra ilçesinde gerçekleştirildi. İlçedeki Cumhuriyet Meydanında çelenk bırakma ile başlayan kutlama programı Büyük Liman'da açılan Osmanlı Dönemi'nde Denizcilik temalı fotoğraf sergisinin gezilmesi ile devam etti. Programa katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve beraberindeki protokol ile vatandaşlar denizde tekne turu yaptı.

Türk Bayrakları ile süslenen teknelere sahil güvenlik botlar ve belediye römorkörleri de eşlik etti. Gezi esnasında sahil güvenlik botu kısa manevra gösterisi yaparken, römorkörler ise basınçlı su fışkırtarak yaptığı şov ise ilgi gördü. Küçük Liman'da bir süre bekleyen tekneden denize ise çapa motifli çelenk bırakıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Milletlerin Egemenliği sadece karada değil, denizlerde de bağımsızlığı ile ölçülüyor. 1 Temmuz 1926 yılındaki Kabotaj kanunu ile de ülkemiz denizlerde tamamen egemenliğini ve bağımsızlığını kazanmıştı. Bizlere düşen görev, ecdadımızın bize emanet ettiği denizlerdeki bu hakları daha ileriye taşımak, denizcilik alanında ülkemizi çok daha iyi yerlere getirmektir" diye konuştu.

Kutlama programı Amasra ilçesi Bozköy Mahallesinde bulunan tarihi şapelde düzenlenen maket gemi sergisi sona erdi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Kabotaj Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Denizcilik, 3. Sayfa, Amasra, Bartın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sıcaklığın 41 dereceye çıktığı Bartın'da basınçlı su ile yapılan gösteri ilgi gördü - Son Dakika

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