Bartın'da Fırtına ve Dev Dalgalara Rağmen Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da Fırtına ve Dev Dalgalara Rağmen Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Bartın'ın İnkumu Sahili'nde şiddetli fırtına ve dev dalgalara rağmen denize giren 39 yaşındaki Durmuş Ertaş boğularak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarılan Ertaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bartın Valiliği tarafından denize girmenin yasaklandığı plajlarda, uyarılar yapılarak vatandaşlar denizden çıkarıldı. Ancak, bu uyarılara rağmen birçok kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

21.07.2024 01:00
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Bartın'a şiddetli fırtına ve dev dalgalara rağmen serinlemek için denize giren 39 yaşındaki Durmuş Ertaş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye Karabük'ten hafta sonu tatili için Bartın'ın İnkumu Sahili'ne gelerek denize 39 yaşındaki Durmuş Ertaş, bir daha denize çıkmadı. Yakınlarının haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar tarafından sudan cansız bedeni çıkarılan Ertaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bartın Valiliği tarafından şiddetli rüzgar ve zaman zaman 2 metreyi aşan dalgalar nedeniyle denize girmenin yasaklandığı İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada plajlarında, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri tarafından vatandaşlar uyarılarak, denizden çıkarıldı. Öte yandan ekiplerin uyarı ve çabalarına rağmen bu 3 sahilde serinlemek için denize giren 45'i aşkın sayıda kişi, aynı gün içerisinde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların zamanında müdahalesi ile boğulma tehlikesi geçiren şahıslar, kurtarılarak, plaja sağ bir şekilde çıkarıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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