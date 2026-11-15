Bartın'da hastanenin üstünde sabaha karşı yıldız kayması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bartın'da hastanenin üstünde sabaha karşı yıldız kayması güvenlik kamerasına yansıdı

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Bartın\'da hastanenin üstünde sabaha karşı yıldız kayması güvenlik kamerasına yansıdı
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Bartın'da Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir hastanenin hemen üstünde sabaha karşı yıldız kayması görüldü; bu anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. 1 Ağustos'ta saat 04.52'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada ilgi çekti ve ilginç yorumlara yol açtı.

Bartın'da yıldız kayma anı bir hastanenin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı.

Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Kadıoğlu Sokak üzerinde bulunan bir hastanenin hemen üst kısmında sabaha karşı yıldız kaydı. O anlar yine hastanenin çevredeki güvenlik kameralarından birine yansıdı. 1 Ağustos'ta sabah saat 04: 52'de kayda giren an, sosyal medyada da ilgi gördü.

Görüntüler sosyal medyada ilginç yorumlara da neden oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bartın'da hastanenin üstünde sabaha karşı yıldız kayması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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