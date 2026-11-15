Bartın\'da hastanenin üstünde sabaha karşı yıldız kayması güvenlik kamerasına yansıdı

Bartın'da yıldız kayma anı bir hastanenin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı.

Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Kadıoğlu Sokak üzerinde bulunan bir hastanenin hemen üst kısmında sabaha karşı yıldız kaydı. O anlar yine hastanenin çevredeki güvenlik kameralarından birine yansıdı. 1 Ağustos'ta sabah saat 04: 52'de kayda giren an, sosyal medyada da ilgi gördü.

Görüntüler sosyal medyada ilginç yorumlara da neden oldu.