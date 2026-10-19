Bartın'da ırmağa atlayan bir kişi, sevk edilen ekiplerce boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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Bartın'da ırmağa atlayan bir kişi, sevk edilen ekiplerce boğulmaktan kurtarıldı

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Bartın\'da ırmağa atlayan bir kişi, sevk edilen ekiplerce boğulmaktan kurtarıldı
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Bartın'da Kanlıırmak Caddesi'nde bir kişi Bartın Irmağı'na atladı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; ekiplerce sudan çıkarılarak boğulmaktan kurtarılan kişi, ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bartın'da ırmağa atlayan bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kanlıırmak Caddesi'nde bir kişi Bartın Irmağı'na atladı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alkollü olduğu ileri sürülen O.B.'nin eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle zor bir süreçten geçtiği iddia edildi. O.B'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bartın'da ırmağa atlayan bir kişi, sevk edilen ekiplerce boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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